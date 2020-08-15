“الكاردينال” يفاجئ الجميع ويعود لرئاسة الهلال مجدداً

تفيد متابعات مصادر أن رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال، وافق على العودة مجدداً لرئاسة نادي الهلال، موافقاً على شرط الدكتور كمال شداد بإضافة بعض الأسماء لمجلسه، وينتظر أن يعلنها الكاردينال رسمياً خلال ساعات بحسب صحيفة السوداني الدولية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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