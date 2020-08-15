عاجل.. رئيس الوزراء المصري يبدأ زيارة إلى السودان

بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، زيارة إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.



ومن المقرر أن يعقد الجانبان المصري والسوداني برئاسة رئيسي وزراء البلدين جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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