قالت مصادر عسكرية : أن انفجار محدود وحريق حدث في مخزن للذخيرة في منشأة عسكرية جنوب الخرطوم ولا خسائر بشرية وذلك وفق صحيفة السودانى الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ‏مصادر عسكرية : انفجار محدود وحريق في مخزن للذخيرة في منشأة عسكرية جنوب الخرطوم ولا خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.