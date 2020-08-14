السعودية… حريق هائل في محال تجارية بالرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شب حريق هائل في عدد من المحال التجارية، بحي الجنادرية، في العاصمة السعودية الرياض.

ويقوم رجال الدفاع المدني في الرياض، بمحاولة السيطرة على الحريق الذي شبَّ في محال للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، وفقا لصحيفة “عاجل” السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، إنه تمت مباشرة حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.

وأضاف الحمادي أن فرق الدفاع المدني، عملت على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

وأوضح المتحدث إلى أن أعمال الإخماد لا تزال مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن.

وأشار الحمادي إلى أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة بالموقع.