عاجل: وزير الخزانة الأمريكي ستيف منيوشبن يجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

التاريخ: 14-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أجري وزير الخزانة الأمريكي ستيف منيوشبن محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وفق صحيفة السوداني حول سد النهضة والدعم الأمريكي للانتقال في السودان، والإصلاحات الاقتصادية ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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