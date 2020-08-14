شاهد بالصورة: ناشطون يمتدحون سلطانة الطرب هدي عربي ويقولون ..

أبدا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالمطربة هدي عربي حيث قالو انها تعتبر صاحبة صوت جميل متفرد عن غيرها من المطربات بالاضافة أنها أنيقة المظهر والطلة وتقدم أعمال غنائية جعلتها تتفرد وتجد قبول كبير من معجبيها.
وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد عبر رواد مواقع التواصل عن مدي حبهم وإعجابهم بسلطانة الطرب هدي عربي حيث قالو
(السلطاااانه هدى تمتلك كل شيء).. (جمالاها يتغير ويزداد جماااال)، كلما تغير الموقف الذى التقطت فيه الصوره.. وغناها كذلك يحلو كلما انتقلت من اغنيه إلى أخرى.. (وابتسامتها تزداد بريقا كلما زادت روعة وجمال كعادتها كل يوم نراها أجمل من يوم مضى.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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