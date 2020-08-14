واشنطن تفرض عقوبات على قيادات بالنظام البائد تعمل على إعاقة الديمقراطية

أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على شخصيات وثيقة الصلة بالنظام السابق وغيرها قالت إنها تعمل على إعاقة الديموقراطية الناشئة، في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان له إن مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وغيرهم يواصلون ” تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان”.

وأشار الى فرض عقوبات على تلك الشخصيات التي لم يكشف عنها تتمثل في تقييد الحصول على تأشيرة حيال طالبيها من “الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”.

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وأكد بيان بومبيو أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف الى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير خلال أبريل 2019.

وأردف “نحن ندعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2019 ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي”.

وأفاد البيان أن نشاط المجموعة المشمولة بالعقوبات يركز على عرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

وبحسب صحيفة الجريدة، شدد البيان على أن قائمة الأفراد المعاقبين غير متاحة للعامة؛ ومع ذلك، سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)