أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 14 اغسطس 2020م

صحيفة السوداني:

– والي الخرطوم يقيل مدير عام وزارة الصحة ويعين د. الفاتح عثمان بديلا له

– مصادر بواشنطن لـ(السوداني): العقوبات تستهدف شخصيات من النظام السابق خارج البلاد وشخصيات داخل الحكومة

– بومبيو يشرح تفاصيل فرض عقوبات على شخصيات سودانية

– بومبيو: مسؤولين سابقين في نظام البشير وشخصيات اخرى تحاول عرقلة الديمقراطية الناشئة في السودان

– لجنة الاستشاريين تنتقد قرار إقالة مدير مستشفى أم درمان

– مبعوث خاص أماراتي يصل جوبا للانضمام للعملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين

صحيفة أخبار اليوم:

– مجلس الامن والدفاع يشيد بالفريق السوداني المفاوض حول سد النهضة

– حركة جيش تحرير السودان تُدين الإقتتال بين النوبة والبني عامر ببورتسودان

– مجلس الأمن والدفاع يلغي برمجة الدوري الممتاز وكأس السودان والدوري التاهيلي

– وفيات جراء السيول والامطار بمحلية اروما بولاية كسلا

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صحيفة الوطن:

– القراي يرفض طلب لمجمع الفقه الإسلامي بشأن المناهج

– صلاح مناع يكشف عن لقاء جمعه بالبشير

– وفاة ٨ أشخاص جراء السيول والأمطار بكسلا

– الثروة الحيوانية : المالية تعيق استيراد الفاكسين

– توقيف ٨٥ متهماً في أحداث بورتسودان

– رئيس الوزراء المصري يصل البلاد السبت

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صحيفة السوداني الدولية:

– قبول استقالة أمين عام الضرائب

– مركز المناهج يرفض طلب مجمع الفقه لوضع منهج التربية الإسلامية

– علي عثمان أمام نيابة الفساد وبكري يطالب بسبدرات

صحيفة آخر لحظة :

– حزب الامة يناشد الجيش بحراسة البلاد من المغامرات المسلحة

– الثورية تجتمع بمدير المخابرات المصرية

– نهر النيل .. أزمة خبز و (6) ألف جوال دقيق تالفة بالمخازن

– تعليق الممتاز وكأس السودان بامر الطوارئ

– (9) حالات شلل اطفال جديدة في (7) ولايات

– السيول تودي بحياة (8) وتحجز (23) قرية بمحلية بكسلا

– اعفاء مديرا الصحة والتأمين الصحي بولاية الخرطوم

صحيفة اليوم التالي :

– السودان يتمسك باتفاق ثلاثي شامل لملء السد

– بورتسودان.. تعزيزات عسكرية وجثث متفحمة في الشوارع

– وزير الخارجية السعودي: المملكة تتعهد بعودة السودان لمكانته الطبيعية

– استجواب بكرى حسن صالح في نيابة مكافحة الفساد

– ترمب يعلن في تغريدة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات.