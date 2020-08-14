أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 14 اغسطس 2020م

التاريخ: 14-أغسطس-2020
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صحيفة السوداني:
– والي الخرطوم يقيل مدير عام وزارة الصحة ويعين د. الفاتح عثمان بديلا له
– مصادر بواشنطن لـ(السوداني): العقوبات تستهدف شخصيات من النظام السابق خارج البلاد وشخصيات داخل الحكومة
– بومبيو يشرح تفاصيل فرض عقوبات على شخصيات سودانية
– بومبيو: مسؤولين سابقين في نظام البشير وشخصيات اخرى تحاول عرقلة الديمقراطية الناشئة في السودان
– لجنة الاستشاريين تنتقد قرار إقالة مدير مستشفى أم درمان
– مبعوث خاص أماراتي يصل جوبا للانضمام للعملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين
صحيفة أخبار اليوم:
– مجلس الامن والدفاع يشيد بالفريق السوداني المفاوض حول سد النهضة
– حركة جيش تحرير السودان تُدين الإقتتال بين النوبة والبني عامر ببورتسودان
– مجلس الأمن والدفاع يلغي برمجة الدوري الممتاز وكأس السودان والدوري التاهيلي
– وفيات جراء السيول والامطار بمحلية اروما بولاية كسلا
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صحيفة الوطن:
– القراي يرفض طلب لمجمع الفقه الإسلامي بشأن المناهج
– صلاح مناع يكشف عن لقاء جمعه بالبشير
– وفاة ٨ أشخاص جراء السيول والأمطار بكسلا
– الثروة الحيوانية : المالية تعيق استيراد الفاكسين
– توقيف ٨٥ متهماً في أحداث بورتسودان
– رئيس الوزراء المصري يصل البلاد السبت
صحيفة السوداني الدولية:
– قبول استقالة أمين عام الضرائب
– مركز المناهج يرفض طلب مجمع الفقه لوضع منهج التربية الإسلامية
– علي عثمان أمام نيابة الفساد وبكري يطالب بسبدرات
صحيفة آخر لحظة :
– حزب الامة يناشد الجيش بحراسة البلاد من المغامرات المسلحة
– الثورية تجتمع بمدير المخابرات المصرية
– نهر النيل .. أزمة خبز و (6) ألف جوال دقيق تالفة بالمخازن
– تعليق الممتاز وكأس السودان بامر الطوارئ
– (9) حالات شلل اطفال جديدة في (7) ولايات
– السيول تودي بحياة (8) وتحجز (23) قرية بمحلية بكسلا
– اعفاء مديرا الصحة والتأمين الصحي بولاية الخرطوم
صحيفة اليوم التالي :
– السودان يتمسك باتفاق ثلاثي شامل لملء السد
– بورتسودان.. تعزيزات عسكرية وجثث متفحمة في الشوارع
– وزير الخارجية السعودي: المملكة تتعهد بعودة السودان لمكانته الطبيعية
– استجواب بكرى حسن صالح في نيابة مكافحة الفساد
– ترمب يعلن في تغريدة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات.
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