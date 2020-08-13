أموال كأس تفجر خلافات جديدة بين المريخ وإتحاد الكرة

الخليج 365 :

تفجرت أزمة جديدة بين مجلس المريخ والاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن أموال “قضية كاس” التي كسبها النادي ضد الاتحاد في دوري 2017-2018.

وبحسب المصادر فإن نادي المريخ وفي إطار تواصله مع الاتحاد لاستكمال الموسم طلب أن تحسم الامور المالية العالقة بين الطرفين، وأن يتم تسليم النادي مبلغ 500 ألف جنيه حافز الفوز بالدوري في 2018، اضافة الى المبلغ المالي الذي يفوق 35 ألف دولار ألزمت “كاس” الاتحاد دفعه للمريخ بعد كسب القضية.

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وأضاف المصدر” الامين العام لاتحاد الكرة حسن ابوجبل أبلغ مسؤولي نادي المريخ انه وفقا للمخاطبات التي وصلت للاتحاد ليس هناك إلزام الاتحاد بدفع اكثر من 2 ألف فرنك سويسري، وان المريخ ليس لديه أموال طرف الاتحاد”.

وحسب المصدر الذي تحدث لموقع سبورت 249” مسؤولو المريخ تمسكوا بأن القرار يلزم الاتحاد بدفع مبلغ يفوق 35 ألف دولار للمريخ”.

وامن الاتحاد على تسليم المريخ 10 آلاف دولار عبر حسابه البنكي ضمن أموال دعم الأندية استكمال الموسم مع خصم 500 ألف جنيه حافز دوري 2018 ضمن مديونية نادي المريخ بالاتحاد التي تصل الى 12 الف دولار.