ضبط”500 ” أسطوانة غاز الطبخ بنهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضبطت الإدارة العامة للشرطة الأمنية- فرعية نهر النيل، حمولة مركبتي نقل محملة باسطوانات غاز الطبخ في طريقها لمناطق التعدين التقليدي، واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم الخميس، إن الضبطية تأتي في سياق إنفاذ خطط الإدارة الراتبة في مواجهة الأنشطة الإجرامية المضرة بالاقتصاد الوطني، وأنه توفرت معلومات لفرعية عطبرة عن وجود عربة دفار (جامبو) تحمل اسطوانات غاز الطبخ في طريقها لمناطق التعدين التقليدي، فتم تكليف فريق ميداني متخصص استطاع ضبط المركبة بحوزة متهمين اثنين، بجانب (310) أسطوانة غاز.

ومن خلال التحري اتضح أنها لا تحمل تصديق الجهات المختصة مهربة من ولاية الخرطوم لمناطق التعدين، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد (10/ 8/ 5) من قانون حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة.

وفي السياق، توفرت معلومات لفرعية عطبرة بوجود عربة لوري محملة باسطوانات غاز الطبخ في طريقها لمناطق العبيدية، فتم تكليف فريق ميداني للقبض على الجناة، واستطاع الفريق القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما (190) أسطوانة بدون الحصول على التصديقات اللازمة من جهات الاختصاص، ومن خلال التحري اتضح أنها في طريقها لتباع بالسوق الأسود، حيث وصل سعر الاسطوانة إلى (15000) جنيه مما يسبب ندرة في سلعة الغاز وانعدام للمواعين (الاسطوانات)، حيث يتم تفجير الاسطوانة معبأة في أماكن التعدين التقليدي.

تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد (10/ 8/ 5) من حماية المستهلك بالقسم الأوسط عطبرة.