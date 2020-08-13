إتحاد الكرة يلتزم بقرار الطوارئ ويؤجل الموسم الرياضي

الخليج 365 : قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل الموسم الرياضي والتراجع عن قراره السابق بمعاودة النشاط التي كانت مقررة غدا الجمعة لحين استقرار الأ ضاع الصحية.

وتسلم إتحاد الكرة نهار اليوم “الخميس” خطابا صادرا عن مجلس الأمن والدفاع / اللجنة العليا للطوارئ الصحية – ألغت به خطابها السابق الذي وافقت فيه على عودة النشاط.

وأكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد ان قرار لجنة الطوارئ واجب التنفيذ مبينا ان الإتحاد قرر الغاء جميع البرامج التي سبق وان صدرت باستئناف المنافسات القومية متمثلة في الدوري الممتاز، كأس السودان، والمرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز، وسيحدد الاتحاد لاحقا برامج هذه المنافسات عندما ينتهي وباء الكرونا، وهذا مالزم الإبلاغ به لعضوية الاتحاد ولجانه.

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