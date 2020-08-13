إرتفاع معدل التضخم في السودان خلال شهر يوليو

الخليج 365 :

سجل معدل التغير السنوي ( التضخم )143.78% لشهر يوليو 2020 مقارنة بمعدل 136.36%في يونيو2020 بارتفاع 7.42% عن الشهر السابق .

وعزا الجهاز المركزي للاحصاء في بيان له ارتفاع معدل التضخم لارتفاع اسعار بعض مكونات مجموعة الاغذية والمشروبات كالخبز والحبوب الزيوت والدهون ، اللحوم والبقوليات كما ارتفعت مجموعة النقل وذلك لارتفاع اسعار تذاكر المواصلات الداخلية وايضا مجموعة السكن نسبة لارتفاع اسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية و اعمال الصيانة والاعتيادية للبيوت ( الاثاثات والتجهيزات والسجاد والمنسوجات البيئية والأجهزة المنزلية الكهربائية .واشار البيان الى ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية حيث بلغ 127.58% لشهر يوليو 2020 بينما كان 112.41% في يونيو 2020 .

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بينما ظل معدل التضخم في المناطق الريفية مستقرا حيث بلغ 155.41% لشهر يوليو 2020 بينما كان 155.13% في يونيو 2020.

وسجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام للاسعار انخفاضا حيث بلغ 11.11% في شهر يوليو بينما كان 15.96% في يونيو الماضي ،

وأوضح البيان أنه رغم انخفاض معدل التغير الشهري للمستوي العام للاسعار لشهر يوليو 2020 الا ان معدل التضخم لشهر يوليو سجل ارتفاعا حيث يحسب التضخم بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للاسعار لشهر يوليو 2020 وشهر يوليو 2019 مقسوما علي الرقم القياسي للاسعار لشهر يوليو 2019م.