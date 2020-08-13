الامة جناح مبارك: يجب نزع سلاح اجسام عسكرية ومليشيات صنيعة الانقاذ

Advertisements

قال حزب الأمة جناح مبارك الفاضل ان المؤسسة العسكرية كانت من اكبر الخاسرين من الأنظمة الانقلابية من خلال تشريد الكفاءات من رجالها لصالح الولاء وحماية امن النظام الحاكم.

وطالب الحزب في بيان وفق صحيفة آخر لحظة على نسخة منه بمناسبة عيد القوات المسلحة بضرورة نزع السلاح من العديد من المليشيات والأجسام العسكرية قال انها صنيعة الانقاذ

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )