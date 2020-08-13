الامة جناح مبارك: يجب نزع سلاح اجسام عسكرية ومليشيات صنيعة الانقاذ

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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قال حزب الأمة جناح مبارك الفاضل ان المؤسسة العسكرية كانت من اكبر الخاسرين من الأنظمة الانقلابية من خلال تشريد الكفاءات من رجالها لصالح الولاء وحماية امن النظام الحاكم.
وطالب الحزب في بيان وفق صحيفة آخر لحظة على نسخة منه بمناسبة عيد القوات المسلحة بضرورة نزع السلاح من العديد من المليشيات والأجسام العسكرية قال انها صنيعة الانقاذ
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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