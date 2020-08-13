مواطن يتابع قضيته لمدة (11) عام

التاريخ: 13-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة المواطن يوسف محمد كنجاري لديه نزاع في منزل لمدة “11” عاما ظل متطورا امام محكمة بحري شمال ولم يتم الحكم فيه. Advertisements ويناشد رئيس القضاء بحسب صحيفة الدار بالنظر في مظلمته خاصة وانه بلغ الستين من العمر وما زال في انتظار القول الفصل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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