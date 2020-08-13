تفاصيل التحقيق مع بكري حسن صالح حول هروب أحد المدانين بالإعدام

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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خضع النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق الفريق أول ركن ، بكري حسن صالح للتحري والتحقيق أمس في نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
فيما قال محامي دفاع المتهم، عبد الباسط سبدرات، إنه لم يتم اخطاره بما جرى من تحقيق للنائب الأول صالح وليس له علم بأن اليوم خضع موكله للتحقيق.
ويواجه بكري تهما تحت طائلة المواد (89، 90، 91، 110) المتعلقة باستغلال وجرائم السلطة والهروب، وفقا للبلاغ المقيد ضد المتهم الهارب فهد عبد الواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر حكم في مواجهته بالسجن المؤبد واودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك.
وكشفت مصادر موثوقة ان التحقيق تم بواسطة وكيل النيابة احمد التني، وأن المتهم أدلى بأقواله ،وفقا للتحري الذي اجري معه. وبحسب المصادر أن بكري حسن صالح دونت في مواجهته البلاغ إبان توليه وزير رئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب صحيفة السوداني، سبق أن باشرت النيابة التحقيق والتحري معه في يوليو الماضي، بيد انه طلب إمهاله فرصة حتى يتم استجوابه في حضور محاميه عبد الباسط سبدرات، وتم قبول الطلب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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