الصحة: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 6 حالة وفاة و 23 حالة تعافي ليومي الاثنين والثلاثاء حيث سجلت الحالات الجديدة 66 اصابة في الخرطوم و3 اصابات في الجزيرة و8 اصابات في الشمالية و4 اصابات في البحر الاحمر

واكد التقرير الي ارتفاع الاصابات تراكميا الي 12115 اصابة متضمنة 792 حالة وفاة واشار التقرير الي ان اجمالي العينات المفحوصة بلغت 798 عينة والمفحوصة لاول مرة بلغت 798 عينة وكانت عدد العينات الموجبة لاول مرة 82 عينة بنسبة إيجابية بلغت 10.3%

وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

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