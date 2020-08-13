ظريف يعلق على تصريحات القحطاني ويشن هجوما على مجلس التعاون الخليجي

الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن العجز الأمريكي أدى إلى تسمية الموقف الشخصي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالإجماع الإقليمي.

وكتب ظريف، في تغريدة عبر “تويتر”: “أن الولايات المتحدة يائسة للغاية لإظهار دعمها لنضالها لتوسيع قيود الأسلحة بشكل غير قانوني على إيران، لدرجة أنها تتمسك بالموقف الشخصي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي تم الحصول عليه من خلال الإكراه، باعتباره إجماعا إقليميا”.

وأضاف ظريف: “يعلم الجميع أن المعظم في المنطقة – حتى في دول مجلس التعاون الخليجي – لا يشتركون في هذا”، مشيرا إلى تصريحات مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، الذي قال فيها إن “مواقف مجلس التعاون المتفق عليها عادة ما تصدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، وليس عبر بيانات الأمين العام، وأن ”بيانات الأمين العام تمثل رأي الأمانة العامة فقط”.