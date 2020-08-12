عاجل.. هذا ما قاله المجلس الانتقالي عن عملية السلام في مؤتمر أصدقاء السودان

الأربعاء 12 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي وعضو وفد مفاوضات السلام لدى مخاطبته مؤتمر مجموعة أصدقاء السودان اليوم، أنه تم الإتفاق على سبع قضايا من جملة ثمانية وتبقت قضية واحدة هي ملف الترتيبات الأمنية والان يدور التفاوض حولها في جوبا للفراغ منها.

Advertisements واستعرض التعايشي الخطوات التي تمت في عملية السلام، واكد ان الإتفاق الإطاري للسلام جاهز ويتوقع ان يتم الفراغ منه خلال شهر اغسطس الجاري. يذكر ان ممثلي حركات الكفاح المسلح رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس والسيد مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان قد خاطبا المؤتمر وعرضا التطور في عملية السلام واكدا التزامهما الجاد بالفراغ من الترتيبات الأمنية والوصول إلى سلام دائم وشامل في السودان.

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