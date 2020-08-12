عاجل.. رئيس الوزراء يوجه بتعزيز الوجود الأمني بـ"البحر الأحمر"

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الأربعاء 12 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بتعزيز الوجود الأمني بإرسال قوات إحتياطي مركزي إلى ولاية البحر الأحمر عقب الأحداث التى شهدتها مؤخراً والتى أسفرت عن مقتل مواطن سودانى.
كما دعا حمدوك -فى بيان صحفي وفقا لوكالة الأنباء السودانية- اليوم الأربعاء، إلى تكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وتقديم توصياتها غداً الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع، بجانب وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان من المجلس المركزي للحرية والتغيير.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على التأمين على قرار السيد والي البحر الأحمر بإعلان حظر التجوال الكامل في مدينة بورتسودان.
وأعرب حمدوك عن خالص تعازيه في أرواح الضحايا الذين فقدوا خلال هذه الأحداث الدامية، ويناشد كافة الفئات الإجتماعية والاهلية في شرق السودان بالالتزام بشعار الثورة المجيدة المتمثل في سلميتها التي أبهرت العالم.
كما يدعو القوى السياسية ذات الوجود في شرق السودان إلى تحمل مسؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي.
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