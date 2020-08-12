اجتماع عاجل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات اليونانية التركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن العلاقات مع تركيا عبر الهاتف في 14 آب/ أغسطس الجاري.

أثينا – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية اليونانية: “يعقد الاتحاد اجتماعا طارئا بناءً على طلب يوناني لمناقشة الإجراءات غير القانونية لتركيا في الجرف القاري اليوناني”.

وسيشارك وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر عبر الهاتف من فيينا، حيث سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الـ14 من آب/ أغسطس.

وتوترت العلاقات بين اليونان وتركيا بشكل حاد بعد قرار أنقرة إجراء مسوحات في مناطق شرقي البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتأهبت القوات المسلحة اليونانية على خلفية ذلك، وطالبت أثينا بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ودعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، تركيا يوم أمس، إلى مغادرة الجرف القاري لليونان على الفور وحذر من أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية.

إلى ذلك، صرح دندياس بأن اليونان مستعدة بكل الوسائل حتى العسكرية للدفاع عن حقوقها السيادية في حالة انتهاك تركيا لها. من جانبها ألقت تركيا باللوم على اليونان، في تدهور آخر في العلاقات بين البلدين.