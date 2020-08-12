مذكرة طعن ضد قرار إعدام منتسبي جهاز الأمن في قضية معلم خشم القربة الشهيد أحمد الخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تقدم الاستاذ عوض أبو دقن ممثل دفاع المتهم الاول بمذكرة طعن لدى محكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف التى أيدت قرار محكمة الموضوع بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت قصاصاً لـ(29) نظاميا من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات العامة و أدانتهم المحكمة بالاشتراك والقتل العمد بمقتل وتعذيب معلم خشم القربة أحمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة، كما قضى بعقوبة السجن (3) سنوات في مواجهة مدانيين اثنين لمخالفتهما نص المادة (165) الاعتقال غير المشروع، وبرأت المحكمة (7) متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين (41) تهماً تتعلق بالقتل العمد والاشتراك الجنائي والتحريض وغيرها من التهم ، المرحوم أحمد الخير وهو المعلم بمنطقة خشم القربة، قد تعرض للتعذيب من قبل أفراد من جهاز الأمن بمدينة كسلا، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة، على خلفية احتجاجات شهر فبراير الماضي بخشم القربة.

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