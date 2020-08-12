عاجل.. مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا خلال اشتباكات عرقية في شرق البلاد

الأربعاء 12 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت رابطة الأطباء السودانية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا خلال اشتباكات بين جماعات عرقية بشرق السودان.



وقالت لجنة الأطباء المركزية، في بيان، إن نحو 90 شخصا قد أصيبوا منذ اندلاع القتال بين جماعتي باني اريم ونوبا العرقيتين في مدينة بورتسودان الأحد الماضي، التي تعد ميناء تجاريا دوليا مهما في البحر الأحمر.

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وكان المسؤولون الحكوميون قد فرضوا إجراءات إغلاق كاملة على المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نصف مليون نسمة، اليوم الأربعاء، حيث منعت المواطنين من مغادرة منازلهم.

ومن ناحية أخرى، جرى إرسال قوات أمن لبورتسودان في محاولة للسيطرة على العنف.

ويُذكر أن الاشتباكات بين الجماعات العرقية شائعة في السودان، وقد لقى نحو 170 شخصا حتفهم في اشتباكات عرقية، معظمهم في منطقة غرب دارفور، منذ أن تولى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك منصبه.