تعديلات واسعة في الإدارات العامة بصحة الخرطوم

أجرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعديلات إدارية شملت عدداً من الإدارات العامة حيث أصدر مدير عام الوزارة د. حمدان مصطفى حمدان قرارات بإعفاء د. تسنيم التوم الطالب محمد من تكليفها كمدير للإدارة العامة للطب العلاجي وتكليف د. محمد عبد الرحمن نقد الله مديراً للإدارة العامة للطب العلاجي وإعفاء د. عاصم عثمان محمد من منصبه كمدير للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وتكليف د. إسماعيل سليمان الشيخ مديراً عاماً للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وتكليف د. محاسن الفاتح محمد حمودي نائباً لرئيس القمسيون الطبي ولاية الخرطوم وتكليف د. محمد سعد هاشم رئيساً للمجلس الاستشاري للقمسيون الطبي بالولاية.

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كما أصدر قراراً بتكليف د. محمد خير أحمد عثمان مديراً للطب العلاجي بمنطقة بحري الكبرى (بحري -شرق النيل) وتكليف د.سليمان عثمان محمد صالح مديراً للطب العلاجي لمنطقة امدرمان الكبرى (ام درمان -كرري-امبدة ) وتكليف د. أبوبكر محمد أحمد الفكي مديراً للطب العلاجي لمنطقة الخرطوم الكبرى (الخرطوم -جبل أولياء).

وثمن مدير عام الوزارة د. حمدان مصطفى بحسب صحيفة آخر لحظة، الجهود التي قام بها المدراء خلال الفترة السابقة من خلال عملهم بإداراتهم معرباً عن أمله بدوام التوفيق في الفترة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)