“CNN” تنشر وثائق استدعاء ابن سلمان بعد دعوى سعد الجبري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية صورا لوثائق أصدرتها محكمة أمريكية في العاصمة واشطن، لاستدعاء ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، و13 آخرين، بعد دعوى قضائية رفعها ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري، متهما إياهم بمحاولة اغتياله.

وقال الجبري في الدعوى إن ابن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا، لمحاولة اغتياله في عام 2018، بعد أيام على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكانت صحيفة “غلوب آن ميل” الكندية، قالت إن الجبري تلقى تهديدا جديدا في مقر إقامته، بعد تقديمه الدعوى القضائية.

وأوضحت أن أجهزة الأمن الكندية تبلغت بمحاولة اعتداء جديد على سعد الجبري المقيم بمكان متكتم عليه بمنطقة تورونتو، لافتة إلى أنه جرى تشديد الحراسة بعد تلقيه التهديد الجديد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصدر معلوماتها شخص مطلع على القضية، لكنه لم يعطِ تفاصيل إضافية حول التهديد الأخير المزعوم الذي وجهه عملاء سعوديون، لافتة إلى وصول عناصر من شرطة الخيالة الملكية الكندية مسلحين بشكل جيد إلى مكان إقامة الجبري لحراسته، إضافة إلى حراس شخصيين.