كتبت الفنانة السودانية نانسي عجاج مساء الثلاثاء على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (البلد اطرافا مولعة، ولا حياة لمن تنادي..

ك مواطنه سودانية بتوجه بسؤال الي السيد رئيس مجلس الوزراء وحكومته، ومجالسه المختلفة و هلمجرا ..

نحنا مفروض نعبر شنو؟ ولي وين بالظبط ؟ مخزي ومخجل البحصل دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجاج.. سؤال الي رئيس الوزراء وحكومته: نحنا مفروض نعبر شنو؟ ولي وين بالظبط ؟ مخزي ومخجل البحصل دا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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