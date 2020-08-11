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ويتا للغلال تعلن توقف المطحن لعدم توفر القمح

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 11-أغسطس-2020

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ويتا للغلال تعلن توقف المطحن لعدم توفر القمح

 

أكد الأستاذ حسن حسين نائب المدير العام لمطاحن ويتا للغلال أن المصنع يعمل بطاقته القصوى لتوفير الحصة المطلوبة والبالغة 16 ألف جوال يوميا.

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وكشف حسين في تصريح لـ(سونا) عن توقف المطحن عن العمل غد نتيجة لعدم وجود القمح على أن يعاود عمليات الطحن الأحد القادم، واصاف أن القمح يتم توفيره عبر الشراء من المطاحن او صندوق الغذاء العالمي اوقمح سوداني من المخزون الاستراتيجي.

واشاد بتجربة شركة الامن الغذائي في محلية الخرطوم في توزيع الدقيق للمخابز ووصف عملها انه يسير بشكل ممتاز من ناحية الاستلام والسداد.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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