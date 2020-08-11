(الثورية): البلاد تعاني هشاشة إما القبول بالتجديد أو انهيارها

التاريخ: 11-أغسطس-2020
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رحبت الجبهة الثورية بدعوة التحالف الحاكم لقوى الثورة، لانعقاد مؤتمره التأسيسي، ودعت في خطاب لمركزية التحالف، للحضور إلى عاصمة جنوب السودان “جوبا” للتفاكر حول أجندة المؤتمر، بما في ذلك الذين جمّدوا عضويتهم في التحالف، أو الأجسام التي شهدت بعض الانقسامات.
وأن تكون الآلية التي سيعاد بها تنظيم التحالف واتخاذ القرارات محاور بحث في المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه قوى الثورة والتغيير خارج منظومة الحرية والتغيير وأن يخاطب ازمات البلاد الحالية . وأقرت الثورية بحسب صحيفة السوداني، أن البلاد تشهد “هشاشة” سياسية واجتماعية بجانب ضُعف لا تخطئه العين في مؤسسات الدولة، واوضحت أن البلاد أمامها طريقان: طريق التّجديد وبناء وطن معافى، أو القبول بانهياره.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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