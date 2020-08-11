نائب أمريكي: ولي العهد السعودي قتل خاشقجي دون خوف من العقاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، رو خانا، الثلاثاء، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، “قتل خاشقجي دون خوف من العقاب”.

جاء ذلك تعليقا على رفع ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري، دعوى قضائية ضد “بن سلمان” بتهمة إرساله “فرقة اغتيال” إلى كندا “في محاولة لقتله”، بعد أيام فقط من مقتل الصحافي جمال خاشقجي، “على يد أفراد من نفس المجموعة.

وأضاف خانا: “نحن بحاجة إلى تحقيق في مزاعم محاولة قتل شنيعة مماثلة. السعودية ليست حليفنا، إنها خطر على العالم الديمقراطي”.

واتهم الجبري، ولي العهد السعودي، في الدعوى القضائية، بـ”إرسال فريق لقتله بعد أكثر من عام على فراره من السعودية، ورفض الجهود المتكررة من قبل ولي العهد لإغرائه على العودة للمملكة”.

وذكر الجبري أسماء العديد من أفراد الفريق المزعوم، في الدعوى، من بينهم اثنان من المتهمين بالوقوف وراء قتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

القدس العربي