الحرس الثوري الإيراني يكشف السبب الرئيس وراء اغتيال أمريكا لسليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، سبب اغتيال قائد “فيلق القدس” الجنرال قاسم سليماني من قبل الأمريكيين، مؤكدا أنه “كان هدفا استراتيجيا سعوا من خلاله لوقف المقاومة في المنطقة وتغيير مسار التطورات التي كانت لصالح المقاومة”.

وقال العميد جواني، في حوار مع وكالة “فارس” الإيرانية، إنه “عندما تصبح المقاومة في المنطقة قوية، فهذا يعني إضعاف التيار المناهض لها في منطقتنا والمتمثلة بالكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية المرتبطة بالقوى الأجنبية وكذلك القوى الأجنبية نظير الولايات المتحدة في المنطقة”.