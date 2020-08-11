أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني:

– اليونسيف: إصابات “كورونا” بالسودان تعتبر الأعلى مقارنة بالدول الأفريقية

– حملة لإزالة تراكم النفايات واستدامة النظافة بولاية الخرطوم

– مناوي يصل جوبا برفقة وفد من الحكومة التشادية

صحيفة الوطن:

– المعلوماتية تحقق مع رئيس التحرير في بلاغات فضل محمد خير

– استئناف المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي قريبا

– شعبة المخابز تكشف اسباب تكدس صفوف المواطنين امام المخابز

– مؤتمر أصدقاء السودان ينعقد في الرياض غدا

– بوب:ما يحدث في الاقتصاد فوضى

– ضبط شحنات جلود معدة للتهريب

صحيفة آخر لحظة:

– 21 قتيلا و16 اصابة بسبب الخريف

– الامم المتحدة: وباء كورونا بالسودان يتجاوز النسبة العالمية

– شعبة المخابز: نقص في كميات الدقيق

– قوة من الاحتياطي المركزي الي بورتسودان

Advertisements

صوت الأمة: هيئة الأركان: المؤسسة العسكرية همها الأولاستقرار الوطن

اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ابراهيم محمود

السودان يطالب بتأجيل مفاوضات سد النهضة.

– ضبط 45 شاحنة محملة بالجلود للتهريب

صحيفة أخبار اليوم:

«الشعبية» تحمل المهدي مسؤولية صدامات «خورل الورل» وتتهمه بتحريض الجيش.

– ظهور وباء شلل الأطفال وتأكيد حالتين بالفحص المعملي.

– تأجيل محاكمة المخلوع وقيادات بالنظام البائد المتهمين بانقلاب الإنقاذ.

– في إنجاز جديد لها: إدارة جمارك مطار الخرطوم تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية.

القوات المسلحة: الجيش: مهمتنا حماية البلاد وهناك فرصة لتأسيس حكم ديمقراطي

الخرطوم وواشنطن تؤمنان على استئناف الحوار “السوداني –الأمريكي”

دقلو يطّلع على الأوضاع الأمنية والتنموية بأبيي

شعبة المخابز بالخرطوم تكشف أسباب الصفوف أمام المخابز



الخرطوم: (أخبار الخليج 365)