توقع المركز الاقليمي للتنبؤات المناخية ICPAC التابع للإيقاد هطول امطار غزيرة على معظم أجزاء البلاد للفترة من ( 11 – 18 أغسطس)، حيث تتراوح شدتها كالآتي:
* أمطار غزيرة: في الأجزاء الجنوبيه وجنوب غرب البلاد وجنوب الأواسط.
*أمطار غزيرة جدا: في غرب البلاد وأجزاء من الشرق والشمال وشمال الأواسط.
*أمطار غزيرة للغاية: في الجزء الشمالي الغربي للبلاد وبعض المناطق في الغرب والجنوب.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (السودان يتبع لدول الإيقاد ولنا الفخر بأن لنا مشاركين فيه وفي مركز التنبؤات هذا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: أمطار غزيرة للغاية يتوقع هطولها على أجزاء واسعة من السودان خلال الأيام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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