غوتيريش يدعو لتحقيق شفاف بانفجار مرفأ بيروت وإصلاحات طويلة المدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعم الأمم المتحدة للبنان في أعقاب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، داعيا لتحقيق شفاف في الكارثة.

القاهرة – سبوتنيك. وقال خلال جلسة لمجلس الأمن حول لبنان، اليوم الاثنين، إن “الأمم المتحدة تدعم لبنان بكل الطرق الممكنة”، داعيا لدعم دولي للبنان، ومؤكدا أن “الكارثة عظيمة ولكن لبنان ليس لوحده”.

ودعا غوتيريش إلى تحقيق شفاف في حادث المرفأ، داعيا كذلك السلطات إلى “إحداث إصلاحات على المدى الطويل”.

واعتبر الرئيس اللبناني المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تهدف لتضييع الوقت والقضاء يجب أن يكون سريعاً للتأكيد من هو مجرم.