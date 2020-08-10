عاجل.. تعليق من لجنة الفيضانات بشأن مناسيب النيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها، اليوم الاثنين، أن مناسيب النيل الأزرق سجلت في قطاع الدمازين – سنار استقراراً، بينما يشهد القطاع سنار – الخرطوم ارتفاعاً في حدود 15 الى 20 سنتيمتراً، والقطاع جبل أولياء – الخرطوم استقرارا، والقطاع الخرطوم – شندي استقراراً، بينما يشهد القطاع شندي – عطبرة ارتفاعاً في حدود 5 سنتيمترات.

ويشهد القطاع عطبرة – سد مروي استقراراً، والقطاع سد مروي – الدبة ارتفاعاً في حدود 50 سنتيمتراً، بينما القطاع الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعاً في حدود 10 سنتيمترات، والقطاع خشم القربة – عطبرة استقراراً، ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

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