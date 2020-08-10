السودان وأمريكا: التأمين على استئناف الحوار المشترك

الإثنين 10 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أمن وزير الخارجية المكلف، السيد عمر قمر الدين، والسيد براين شوكان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم على ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار السوداني-الأمريكي فى أقرب وقت والتنسيق والترتيب له عبر القنوات الدبلوماسية.



وإستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء الذي تم اليوم بمبنى الخارجية اليوم.

وقدم السيد قمر الدين شرحاً حول جهود الحكومة السودانية فى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم دارفور وكافة مناطق النزاع، مؤمناً علي كفالة الحريات وحق التعبير السلمى لكافة المواطنين والعمل على تعزيز حكم القانون وهيبة الدولة.

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وتناول في هذا الخصوص قيام الورشة المشتركة المزمع عقدها بين الحكومة مع بعثة اليونيمامس حول حماية المدنيين.

من ناحية أخرى أبدى السيد الوزير المكلف تحفظه على بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم حول التحذيرات الأمنية لرعاياها بالخرطوم وأشار إلى التحول الذى حدث فى البلاد، والمتمثل فى الاستقرار واستتباب الأمن فيها.

كما قدم السيد الوزير شرحاً حول سير المفاوضات وموقف السودان حول سد النهضة.

من جانبه، عبر السيد القائم بالأعمال الأمريكي عن موقف بلاده الداعم للحكومة الانتقالية ودعم التحول فى السودان، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين