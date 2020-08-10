عاطف السماني: الفنان دون الإعلام لا يسوى شيئاً

قال الفنان عاطف السماني إن علاقته بوسائل الإعلام علاقة وطيدة باعتبارها وسيلة جيدة التوصيل ومن خلالها يطل المطرب على جمهوره ولا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، مشيراً إلى أن الفنان دائماً يحرص في إطلالته على تقديم الجيد والمميز على وسائل الإعلام التي يكون لها القدح المعلى في التوثيق للمبدع الحقيقي ولمسيرته الفنية وما يقدمه من عطاء ثر تنهل من معينه الأجيال القادمة.

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مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أنه دون الإعلام لا يسوى شيئاً وتكون المنظومة ناقصة ولا بد من الاقتران حتى تكون متكاملة والإعلام والفن هما وجهان لعملة واحدة هدفها التوعية وإرساء القيم الإنسانية والعاطفية والوطنية بين أفراد المجتمع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)