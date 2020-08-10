إصابة طفل برصاصة “طائشة” داخل منزلهم بشرق النيل

التاريخ: 10-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة أصيب طفل في الحادية عشرة من عمره بطلق ناري اخترق منزل أسرته ليلاً، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بموجب أورنيك “8” جنائي. Advertisements فيما دونت أسرته بلاغاً بالحادث بنيابة حماية الأسرة والطفل بشرق النيل، وأشارت حيثيات البلاغ الأولية إلى أن الحادث وقع أثناء إقامة حفل عقد قران بمنزل مجاور لمنزل الطفل، وفي الأثناء تم إطلاق أعيرة نارية “ذخيرة كلاشنكوف” وأن رصاصة منها اخترقت سقف منزل الطفل واستقرت في رجله مسببة له الأذى الجسيم. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، مازالت التحريات مستمرة للقبض على المتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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