عاجل.. أحدث تعداد لضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان

الإثنين 10 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات، في أحدث تعداد للضحايا يعلنه الدفاع المدني في السودان



وعادة ما تضرب الأمطار الغزيرة السودان بين يونيو وأكتوبر من كل عام ، وقد تعرضت البلاد الأسبوع الماضي لضربة شديدة بسبب الأمطار.

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وقال الدفاع المدني السوداني أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 13 بينما دمر 345 منزلا أو تضرر بشدة في أنحاء البلاد الأحد.

وترفع الحصيلة الأخيرة عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 35 منذ نهاية يوليو الماضي، وإلى أكثر من 7000 عدد المنازل التي دمرت أو تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أكثر من 50 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضانات.

كما أفاد الدفاع المدني ، الأحد ، بإرسال طائرات هليكوبتر وإمدادات إلى شرق السودان حيث تقطعت السبل بمجموعة من عمال المناجم بسبب ارتفاع منسوب المياه.