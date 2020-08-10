الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين ردا على عقوبات هونغ كونغ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين على خلفية العقوبات المفروضة على هونغ كونغ.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الفائت، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردا في هونغ كونغ، وذلك “ردًا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة”. سبوتنيك

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