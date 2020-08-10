سقوط أجسام متوهجة من السماء يثير الرعب

سقطت أجسام متوهجة لونها أزرق، مساء السبت، عند الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء، ومحافظات يمنية أخرى.

وذكر ناشطون يمنيون وفق العربية نت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم مشاهدة هذه الأجسام الغريبة في محافظات يمنية مختلفة، مشيرين إلى أنها أضاءت السماء بطريقة غريبة أثارت رعب السكان وبحسب الناشطين، فإن بعض هذه الأجسام الغريبة والمشعة سقطت في الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء وأحدثت انفجارا سمع دويه بشكل كبير.

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وقال الفلكي اليمني محمد عياش، إن الضوء الفسفوري المتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن خلال بِضع ثوان، هو ناتج عن احتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول هذه الظاهرة الغريبة التي تحدث للمرة الأولى في اليمن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )