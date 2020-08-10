التاريخ: 09-أغسطس-2020
0 مشاهدة
كشفت لجنة أطباء السودان المركزية- فرعية ولاية البحر الأحمر -عن مصرع (4)مواطنين وإصابة ما يقارب(٣٥) شخصاً من بينهما (٤)نظاميين جميعها بالذخيرة الحية،جراء تجدد الاشتباكات بين قبيلتي “البني عامر” والنوبة” ببورتسودان
فيما أعلنت اللجنة الأمنية بالولاية حالة الطوارئ وحظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا إبتداءً من اليوم فى الأحياء المتأثرة .
ودعت اللجنة بحسب بيان لها صادر مساء الاحد وفق صحيفة أخر لحظة جميع الطبيبات والأطباء والكوادر الطبية بالولاية عموماً، وطبيبات وأطباء الجراحة خصوصًا بالتوجه إلى مستشفى الحوادث (جراحة) ومستشفى الموانئ البحرية للمساعدة بإسعاف المصابين وطالبت المواطنين بالتبرع بالدم ببنك الدم المركزي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأطباء: مصرع (٤)اشخاص في اشتباكات البني عامر والنوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.