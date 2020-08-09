(الشعبية) بقيادة عقار تحذر من التعبئة الإثنية بجنوب كردفان

التاريخ: 09-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة حذرت الحركة الشعبية شمال – بقيادة مالك عقار – (السبت) من الزج بمجتمعات ولاية جنوب كردفان في حروب أهلية عبر التعبئة الإثنية ونشر خطاب الكراهية الذي يتبناه البعض. Advertisements وذكر بيان ممهور بتوقيع الأمين العام للحركة إسماعيل خميس جلاب، أن “التعبئة ستضرب النسيج الاجماعي بالولاية”. وناشد البيان المواطنين من الطرفين بحسب صحيفة المواكب، باللجوء إلى الحكمة ومعالجة الخلافات عبر الطرق السلمية والأهلية المتوارثة من الأسلاف، سيما وأن مجتمعات الولاية المختلفة يحكمها التاريخ والمصير والمستقبل المشترك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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