التاريخ: 09-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توقع القيادي بالجبهة الثورية، جمال حامد توقيع اتفاق سلام شامل مع مكونات الجبهة الثورية خلال أسبوعين. Advertisements وقال حامد في تصريحات لمصادر، إن الطرفين توصلا لاتفاق في معظم القضايا العالقة بما فيها ملف الترتيبات الأمنية الأساسية. وأشار حامد بحسب صحيفة المواكب، إلى أنه تم حسم ملف الترتيبات الأمنية، وأن المتبقي فقط ترتيبات إجرائية تحتاج لقرارات سياسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ(الثورية): حسم ملف الترتيبات الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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