عاجل.. إجراءات مشددة لتنظيم الوجود الأجنبي بالسودان

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الأحد 9 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
صادق وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس ، على لائحة شؤون الأجانب للعام الجاري لتنظيم وضبط ومراقبة الوجود الأجنبي بالبلاد بصورة أكثر فاعلية .
وصادق الوزير على إلغاء استيفاء الخروج وتنظيم قوائم الحظر ، بعد تعديل للائحة منع ومراقبة الدخول والخروج لسنة ٢٠٠٥م توافقا مع تعديلات قانون الجوازات والهجرة لسنة ٢٠١٥م و تعديل سنة ٢٠٢٠م.
ونصت لائحة شؤون الأجانب الجديدة ، على أتمتة الاجراءات الهجرية للأجانب، إدخال نظام البصمة في المعاملات للأجانب، منح الرقم الأجنبي لأي أجنبي يدخل السودان، أو عند إجراء أي معاملة للموجود في السودان، وربط النظام مع السفارات لاحقاً، تمهيداً للمرحلة الثانية بتطبيق نظام الأجانب الالكتروني الجديد وتفعيل دور دائرة مراقبة الاجانب من خلال الربط الشبكي بين نوافذ الاجراءات الهجرية ومكاتب المراقبة في جميع أنحاء البلاد، وإجراء مراجعة لكل اللوائح بما يحقق أهداف ومتطلبات المرحلة.
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