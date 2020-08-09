الشرطة تحبط محاولة تهريب 350 ألف دولار عبر مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقف الفريق اول شرطة(حقوقى) عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام قوات الشرطة اليوم على انجاز جمارك ومباحث مطار الخرطوم بضبط مبلغ(350) الف دولار مهربة بحوزة متهم داخل شنط صغيرة كان فى طريقه الى خارج البلاد بحضور الفريق شرطة د. بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك واللواء شرطة امير حسن احمد مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية واللواء شرطة د. عمرعبدالماجد بشير مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة.

وأوضح مدير عام قوات الشرطة في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان هذا الانجاز يؤكد اهتمام ويقظة منسوبى الشرطة ممثلة فى ادارتي جمارك المطار والمباحث فى كشف وملاحقة ضعاف النفوس من المهربين الذين يعملون على ضرب الاقتصاد الوطنى بتهريب العملات الاجنبية والذهب وموارد البلاد ، داعيا الى أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع مكونات الاجهزة العاملة بالمطار حتى يتم سد اى ثغرة يمكن ان يستغلها المهربين ، مبينا ان رئاسة قوات الشرطة تولى عمليات التأمين اهتمام متعاظم باختيار عناصر ذات كفاءة عالية يتم تدريبها وتاهيلها جيدا وفق احدث النظم التدربيبة بجانب توفير اجهزة الرقابة الحديثة ذات التقنية لكشف عمليات التهريب التى تستهدف تخريب اقتصاد البلاد

من جانبه أشار الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك ان زيارة مديرعام قوات الشرطة ووقوفه على الضبطية رفع من الروح المعنوية لمنسوبى الجمارك والمباحث والقوات العاملة بالمطار بعد الضبطيات الكبيرة التى تحققت مؤخرا داخل مطار الخرطوم ، مؤكدا مقدرة منسوبى الجمارك بضبط وكشف محاولات الافلات من الاجهزة المختصة التي ترصد الانشطة الاجرامية التي تهدر موارد البلاد الاقتصادية موكدا جاهزية ادارته لصون أمن واقتصاد البلاد ، مشيرا الي ان هيئة الجمارك وبما تمتلكه من خبرات لافرادها اضافة لاجهزة رقابة حديثة ومتطورة قادرة على احباط وكشف كل عمليات التهريب التى تستهدف الاقتصاد الوطنى

العميد شرطة عبدالرحمن بدوى عبيد مدير الصالات والتارمك بمطار الخرطوم أوضح ان الضبطية جات بعد توفر معلومة بوجود مبلغ(350) الف دولار بحوزة راكب فى طريقة الى خارج البلاد في محاولة لتهريبها وبالرصد والمتابعة تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ ، مبينا ان كافة الاجراءات القانونية اتخذت فى مواجهته.