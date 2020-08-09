الفنان مهاب عثمان (عيان ما بنوم)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشر الفنان الشاب مهاب عثمان أغنية “عيان ما بنوم” على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب. وشدى الفنان مهاب بهذه الأغنية الجديدة لأول مرة في حفل القرية التراثية نهاية شهر نوفمبر الماضي. ويعد مهاب عثمان بحسب صحيفة صوت الأمة، من فناني الشباب المتطورين ويمتاز بصوت جميل وأداء رائع بعدما قدم نفسه للجمهور خلال النسخة 15 لبرنامج “أغاني وأغاني” رمضان الماضي.

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