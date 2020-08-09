أمر قبض في مواجهة الأمين العام لنادي المريخ

الخليج 365 : أصدرت النيابة العامة بالخرطوم شمال أمر قبض في مواجهة الأمين العام أحمد محمد مختار وشؤون المالية محمد موسى الكندو لنادي المريخ لتوقيعهما على شيك مرتد لصالح وكالة تاكس للسفر والسياحة بقيمة “96” الف جنيه سوداني وكانت قيمة تذاكر للاعبين، ودون البلاغ في مواجهتهما بمخالفة نص المادة “179”من القانون الجنائي المتعلقة بالصك المرتد وبعد ان اخفوا انفسهم عن الأنظار لفترة أكثر من “6” أشهر مما دفع الوكالة لتدوين بلاغ ضدهما ومن المتوقع أن يتقدم ممثل الإتهام المحامي محمد يوسف همزة آدم بطلب للنيابة باعتبار أن المتهمين هاربان من العدالة ويتم نشرهما عبر الصحف.

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