“الأمر في غاية الخطورة”.. أول تعليق قطري على طلب الملك سلمان غزو الدوحة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في أول تعليق قطري على ما نشرته مجلة “فورين بوليسي”، بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً سعودياً لغزو قطر، عبرت الدوحة عن صدمتها من هذه الأنباء، وذلك على لسان مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي.

وقال الرميحي، في سلسلة تغريدات على تويتر رصدتها “وطن”، إن ما نشرته مجلة “فورين بوليسي” بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بغزو قطر “يعد صادما من دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف الرميحي: “من المؤسف أن يكون الخيار العسكري مطروحا أمام دول من منظومة مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة عضو في هذه المنظومة التي قامت أصلا على الأمن الجماعي، وعلى أن يكون هناك تحالف ما بين هذه الدول”.

وتابع: “أكدنا منذ البداية على أن التهم التي حاولت الصاقها بنا دول الحصار ماهي الا لخلق مبررات لتحقيق اهداف اخرى أكبر تغامر بمستقبل المنطقة وشعوبها”.

واستطرد: “الخيار العسكري الذي كشفت عنه المجلة الأمريكية يعزز ما قاله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 7 سبتمبر 2017 عن نجاح الوساطة الكويتية في وقف التدخل العسكري ضد قطر”.

وأكمل: “عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنها المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ما حدث وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة”.

وأوضح أن “عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنه المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ما حدث، وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة”، مشددا على أن “الخيار العسكري الذي كان مطروحا أمام دول الحصار يخالف القانون الدولي، وكافة المواثيق التي قبلنا بها كدول في هيئة الأمم المتحدة لحل الخلافات بالطرق السلمية، كما يعبر بوضوح عن سياسة مغامرة غير مسؤولية شبيهة بالتي قادت المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار مطلع تسعينيات القرن الماضي”.