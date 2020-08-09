سعد الجبري يوجّه “ضربة معلم” لمحمد بن سلمان تحسباً لأي محاولة لإغتياله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر مقرب من ضابطالاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري أنّ الأخير سجل شهادته بالفيديو ولساعات لتقدم من قبل فريقه الدفاعي للقضاء الاميركي وللرأي العام في حالة اغتياله او اختطافه.وذكر المصدر أنّ الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز طلب من الامير محمد بن نايف لدى تأسيس صندوق مكافحةالارهاب في منتصف العقد الماضي وضع خطة لاصلاح المملكة استولى عليها محمد بن سلمان فيما بعد ونسبها لنفسه وقدمها لقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي لتهيئتها للنشر للرأي العام.

وقال إن خطة الاصلاح التي وضعها محمد بن نايف تضمنت ثلاثة قطاعات رئيسية هي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومحمد بن سلمان تخلى عن الجزء السياسي الذي تضمن المصالحة مع المعارضين في الخارج.

وكان “خالد”، نجل سعد الجبري، قال في مقابلة خاصة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الجمعة إن والده أقام دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فشلت مساعيه على مدار 3 سنوات في استخدام كل وسائل “الدبلوماسية الهادئة والمصالحة” مع الحكومة “دون فائدة”.

وذكر الجبري، أن أسرته واجهت “حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود”، كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه (عمر وسارة)، المحتجزان في السعودية حاليًا، كـ”رهائن”.

وزعم الجبري أنه كان هناك تهديد مماثل لحياة والده “قبل أسبوعين”، وأن أجهزة الاستخبارات في كندا وأمريكا كانت على إطلاع بذلك.

وتابع: “في النهاية، دُفعنا إلى السعي إلى المحاسبة والعدالة من خلال (رفع قضية أمام) محكمة اتحادية أمريكية، ونأمل أن تساعدنا القضية الحالية في إنهاء هذا العذاب، وحرية عمر وسارة ولم شملهم معنا وحماية والدي ونهاية الكابوس لعائلتي”.

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