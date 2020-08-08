شمال كردفان تستهدف تطعيم (٩٠٠) الف رأس من الماشية

الخليج 365 :
كشف دكتور محمد الحافظ الشريف مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصاديه بشمال كردفان عن الترتيبات الجارية لتطعيم ٦٠٠ الف راس من الماشية ضد الاوبئة المختلفة .
وقال الحافظ في تصريح لسونا ان هذا التطعيم ياتي ضمن خطة الادارة العامة للثروة الحيوانية بالولاية التي درجت علي تنفيذها كل عام في فصل الخريف مبينا انه تم توفير اثنين مليون جرعة من اللقاحات البيطرية المختلفة واوضح ان التطعبم سيكون بالتركيز علي محليات الولاية الحدودية مع جنوب كردفان واضاف ان الجهود تجري الان في الاعداد للاتيام البيطرية التي تقوم بعمليات التطعيم بجانب وسائل الحركة.
.وقال سيادته ان هذا العمل يعد خطوة ستسهم في توفير الامصال بسهولة واكد استقرار الاوضاع الصحية للقطيع بكافة محليات الولاية.
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