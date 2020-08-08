حركة الحلو تحذر من تداعيات تعيين د. حامد البشير والياً على ولاية جنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ،من تداعيات تعيين د. حامد البشير والياً على ولاية جنوب كردفان ،لما قالت إن لديه مواقف عدائي تُفرِّق بين المُكوِّنات الاجتماعية في الإقليم وتنفيذه لسياسات حزب الامة القومي و مُخطَّطه المعروف تجاه شعب الإقليم.

وحذرت الحركة الحكومة الانتقالية من مغبَّة – ما وصفته- السياساتها المُتحيِّزة ضد المُكوِّنات غير العربية في السُّودان خلال الأحداث المُتكرِّرة في الفترة الماضية في مناطق مختلفة في دارفور وشرق السودان .

واتهمت الحركة في بيان صادر عن الامين العام عمار امون ، امس، الحكومة الانتقالية بخروقات جديدة بمنطقة (خور الورل) جنوب شرق الدلنج و التي تقع تحت سيطرة الحركة و تربط بين المنطقة الغربية و (كاودا)، ارتكبتها “مليشيات” استخدمت القوة العسكرية لعبور (مُرحال) لمجموعة بذات(المسار) متَّجهاً إلى مناطق القوز و تسبَّب ذلك في نزوح العديد من المواطنين من مناطق (رجول المرافعين ، الظلطايا ومناطق اخرى).

واكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه المُمارسات التي تستهدف المواطنين بمناطق سيطرتها و لن تتردَّد في الدفاع عنهم و حمايتهم.